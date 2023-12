La premier ha ribadito il sostegno a Kiev durante la conversazione con il leader ucraino

“Ho parlato con il primo ministro italiano Giorgia Meloni per coordinare le posizioni in vista del vertice Euco. Abbiamo discusso dei progressi compiuti dall’Ucraina nel soddisfare le raccomandazioni dell’Ue necessarie per la decisione di avviare i negoziati di adesione“. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I spoke with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni to coordinate positions ahead of the #EUCO summit.

We discussed Ukraine’s progress in fulfilling EU recommendations required for the decision to open accession negotiations.

I count on EU leaders recognizing Ukraine’s…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2023