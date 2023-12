Sono stati salvati dai funzionari statali della fauna selvatica

Due cuccioli di orso nero sono arrivati ​​allo zoo dell’Oregon la scorsa settimana. I piccoli orfani Timber e Thorn alloggiano in una piccola sezione a prova di cucciolo di Black Bear Ridge. Entrambi i cuccioli sono stati salvati dai funzionari statali della fauna selvatica e portati allo zoo dell’Alaska per ricevere tutte le cure del caso prima di arrivare in Oregon. Timber e Thorn prendono il nome da due squadre di calcio locali, i Portland Timbers e Thorns.

