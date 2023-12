Domenica 10 dicembre era il 75esimo anniversario della Dichiarazione universale

La Tour Eiffel ha illuminato la notte di Parigi domenica sera per celebrare il 75esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Il presidente francese Macron si è rivolto al pubblico al Palais de Chaillot di Parigi, dove l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la storica dichiarazione nel 1948. La Dichiarazione universale dei diritti umani non è un trattato e non è giuridicamente vincolante di per sé, ma i principi che stabilisce sono stati incorporati nelle leggi di molti paesi ed è visto come la base del diritto internazionale sui diritti umani.

