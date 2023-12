'Non si é presentato alle udienze, é in grave pericolo'. Ai suoi legali è stato negato l'ingresso alla struttura carceraria per fargli visita

È allarme per le condizioni di Alexey Navalny, l’attivista e dissidente russo rinchiuso in regime speciale in un carcere russo. La sua portavoce Kira Yarmysh ha fatto sapere tramite i social media che sono ormai “quattro giorni” che l’uomo non dà sue notizie. “Prima, almeno occasionalmente, arrivava qualche sua lettera, anche se censurate, ma non ne sono giunte per tutta la settimana”, Inoltre – ha spiegato ancora – ai suoi legali è stato negato l’ingresso alla struttura carceraria per fargli visita. La scorsa settimana Navalny si era sentito male nella sua cella di isolamento.

