Nella shortlist c'erano anche Barbie e Putin

E’ Taylor Swift la persona dell’anno 2023 nominata dal Time e che finisce sulla copertina del magazine. Nella shortlist c’erano anche gli attori hollywoodiani in sciopero, i procuratori che hanno incriminato Trump, Putin, Xi Jinping, Jerome Powell, il fondatore di ChatGPT, Re Carlo III e Barbie.

Lo scorso anno a vincere sono stati il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e “lo spirito ucraino”.

TIME editor-in-chief Sam Jacobs explains why Taylor Swift is the 2023 Person of the Year https://t.co/rNebt68fXF — TIME (@TIME) December 6, 2023

“Scegliere una persona che rappresenti gli otto miliardi di persone sul pianeta non è un compito facile. Abbiamo fatto una scelta che rappresenta la gioia. Qualcuno che porta la luce nel mondo”, ha detto mercoledì mattina Sam Jacobs, caporedattore della rivista, alla NBC. Swift ha battuto altri otto finalisti. “I successi di Swift come artista – dal punto di vista culturale, critico e commerciale – sono così numerosi che raccontarli sembra quasi fuori luogo“, ha scritto la rivista. “Come pop star, siede in compagnia di Elvis Presley, Michael Jackson e Madonna; come cantautrice, è stata paragonata a Bob Dylan, Paul McCartney e Joni Mitchell. Come donna d’affari, ha costruito un impero del valore, secondo alcune stime, di oltre 1 miliardo di dollari. E come celebrità – che a forza di essere una donna viene esaminata attentamente per tutto, con chi esce e ciò che indossa – da tempo attira un’attenzione costante e sa come usarla. Ma quest’anno qualcosa è cambiato. Discutere dei suoi movimenti era come parlare di politica o del tempo: una lingua parlata così ampiamente da non aver bisogno di contesto. È diventata la protagonista del mondo”, aggiunge. “Questo è stato l’anno in cui ha perfezionato la sua arte, non solo con la musica, ma anche nella sua posizione di maestra narratrice dell’era moderna”, sottolinea la rivista.

