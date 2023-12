Le parole di Razan Al Mubarak, High Level Climate Champion (HLC) della COP28

“Il Marocco è all’avanguardia per i paesi del Medio Oriente e della regione africana in termini di azione per il clima, grazie alla sua leadership e al suo impegno pionieristico nella lotta contro il cambiamento climatico”. È quanto affermato da Razan Al Mubarak, High Level Climate Champion (HLC) della COP28 nel corso di un evento collaterale a Dubai. “I paesi della nostra regione e dell’Africa dovrebbero essere incredibilmente orgogliosi della visione ispiratrice del Marocco e trarne vantaggio come un percorso da seguire”, ha spiegato, sottolineando che “non può esserci transizione, né nel campo dell’energia né in quello alimentare, senza attori non statali”.



Razan ha affermato che “da un punto di vista regionale, salutiamo e apprezziamo il lavoro del governo e del popolo marocchino, che hanno veramente adottato l’agenda dell’azione per il clima, aprendo la strada”.



Il Marocco è uno dei pochi paesi che, secondo i dati climatici, aveva già rispettato l’obiettivo di limitare la temperatura a 1,5 gradi C°, ha concluso.

