Lavoratori in piazza a Praga contro il governo

Lavoratori in piazza a Praga, in Repubblica Ceca, dove i sindacati hanno organizzato una giornata di proteste e scioperi per esprimere la loro opposizione al pacchetto di tagli e misure di austerità del governo per tenere sotto controllo il deficit in espansione. I sindacati chiedono anche più soldi per i settori dell’istruzione e della sanità e protestano contro le proposte di modifica del sistema pensionistico.

