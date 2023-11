Nuovi arrivi di aiuti umanitari nella Striscia

Nuovi arrivi di aiuti umanitari sabato a Gaza per la popolazione palestinese. I camion che hanno varcato il valico di Rafah dall’Egitto hanno portato carburante a Khan Younis nel sud della Striscia. Decine di persone si sono accalcate alle pompe di benzina con taniche e contenitori per fare scorta di benzina e gasolio, anche per le automobili.

