Il segretario generale dell'Onu: "Agire subito è una priorità"

In vista della Cop 28 al via il 30 novembre a Dubai il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha visitato l’Antartide, accompagnato dal presidente cileno Gabriel Boric, con il quale ha raggiunto la base Generale Bernard O’Higgins, stazione di ricerca del Cile che si trova a circa 30 km a sud del punto più settentrionale della penisola Antartica. Nell’area è in corso lo scioglimento dei ghiacci, un problema verso il quale Guterres sottolinea come sia necessario “agire subito”. “Per salvare la Groenlandia e l’Antartide è cruciale mettere fine alla dipendenza dai combustibili fossili. Il cambiamento climatico è la maggiore minaccia per l’umanità”, ha detto il numero uno dell’Onu.

