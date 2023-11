Nel pomeriggio la liberazione dei primi ostaggi israeliani di Hamas

Esplosioni nel nord di Gaza anche dopo l’entrata in vigore alle 7 ora locale, le 6 in Italia, della tregua di quattro giorni nella guerra tra Israele e Hamas. Nel pomeriggio saranno rilasciati 13 ostaggi israeliani, per lo più donne e bambini. Poi verranno liberati una trentina di donne e di minorenni palestinesi detenuti in Israele.

