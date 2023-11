La domanda è stata posta da una giornalista alla premier Meloni durante la conferenza stampa congiunta nella capitale tedesca

È diventato preso virale sui social media in Germania e sui siti di diversi media tedeschi, il video del cancelliere tedesco Olaf Scholz che alza gli occhi al cielo dopo aver ascoltato una domanda durante la conferenza stampa congiunta con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del vertice-intergovernativo a Berlino. Scholz ha reagito palesemente contrariato ad una domanda rivolta a Meloni da una giornalista tedesca che ha chiesto se, alla luce dei problemi di bilancio del governo tedesco, Roma ritenesse Berlino “ancora un partner affidabile”. Meloni ha replicato sottolineando di non apprezzare “l’ingerenza esterna nelle questioni interne” di altri Paesi, ribadendo di ritenere il cancelliere Scholz “molto affidabile” e la Germania “un partner affidabile”.

