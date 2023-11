La first lady Jill Biden ha accolto alla Casa Bianca l’arrivo dell’albero di Natale ufficiale della residenza presidenziale per il 2023. Jill Biden si è presentata con un gruppo di membri di famiglie militari e ha posato per le foto di gruppo davanti all’albero augurando poi a tutti buone feste. “Spero che durante le vacanze tornerete tutti con le vostre famiglie e vi unirete a noi per vedere l’albero quando sarà decorato”, ha detto la signora Biden. L’albero è un abete alto 5,5 metri proveniente dal vivaio Cline Church di Fleetwood, nella Carolina del Nord.

