Le autorità polacche hanno fatto sapere di aver arrestato e denunciato una donna polacca di 38 anni con simpatie per l’Islam estremista e l’Isis che all’inizio del mese aveva piazzato un ordigno esplosivo in una strada del centro di Varsavia. La bomba, piazzata dalla donna nella notte tra il 10 e l’11 novembre, non ha provocato vittime ma, secondo la polizia, aveva il potenziale per ferire molte persone. “L’ordigno esplosivo di fortuna, riempito con contenitori di gas e chiodi, avrebbe potuto mettere in serio pericolo la salute e la vita di molte persone”, si legge nel comunicato della polizia, che aggiunge che la donna è stata accusata di “aver causato un pericolo e di aver messo in pericolo la vita e la salute di molte persone, nonché di essersi preparata a causare tale pericolo”.

La polizia ha utilizzato i filmati delle telecamere a circuito chiuso per seguire gli spostamenti della donna. Dopo aver piazzato l’ordigno a Varsavia, si è diretta alla stazione ferroviaria centrale della capitale e poi si è recata nella città occidentale di Breslavia, per poi essere arrestata nella sua casa, nella vicina città di Strzelin. La polizia ha descritto la sospettata come una donna polacca interessata agli affari mediorientali, ma non ha fornito ulteriori dettagli su di lei. Ha pubblicato un video che mostra gli agenti mentre le prendono le impronte digitali e la ammanettano, e ha anche mostrato alcuni degli oggetti che ha detto di aver trovato nella sua casa. Tra questi c’era un’immagine di Osama Bin Laden. “Gli agenti di polizia hanno messo al sicuro oggetti e gadget legati allo Stato Islamico, nonché oggetti che avrebbero potuto essere utilizzati per costruire un altro ordigno esplosivo”, ha dichiarato la polizia.

