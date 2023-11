Proteste scoppiate dopo la sospensione delle trattative per un accordo di associazione tra Kiev e Ue

Ricorre oggi in Ucraina il decimo anniversario delle proteste di massa del Paese. Conosciute come Rivoluzione della dignità, le manifestazioni antigovernative portarono alla fuga dell’allora presidente Viktor Yanukovych in Russia. Secondo l’Istituto ucraino per la memoria nazionale, le vittime sono state 107. Le proteste di massa sono scoppiate dopo che il presidente russo ha rifiutato un patto con l’Unione Europea a favore di stretti legami con la Russia, che gli ha offerto un salvataggio da 15 miliardi di dollari. In gran parte pacifiche, le manifestazioni sono diventate violente dopo che Yanukovych ha fatto approvare una vasta legislazione anti-protesta. Dopo le proteste, l’Ucraina si è avvicinata all’Unione Europea, agli Stati Uniti e all’Occidente in generale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata