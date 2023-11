Lloyd Austin incontrerà i leader di Kiev: "Fermo sostegno Usa alla lotta per la libertà del Paese"

Il segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin, è arrivato oggi in Ucraina “per incontrare i leader ucraini e rafforzare il fermo sostegno degli Stati Uniti alla lotta per la libertà dell’Ucraina“. Lo scrive il Pentagono in una nota. Austin, prosegue il dipartimento della Difesa, “evidenzierà inoltre il continuo impegno degli Stati Uniti nel fornire all’Ucraina l’assistenza in materia di sicurezza di cui ha bisogno per difendersi dall’aggressione russa, discutendo anche una visione a lungo termine per la futura forza dell’Ucraina”. Durante la sua visita, afferma ancora il Pentagono, “Austin si impegnerà in colloqui ad alto livello con la leadership ucraina. Le discussioni si concentreranno sull’ulteriore rafforzamento del partenariato strategico tra Stati Uniti e Ucraina, inclusa la garanzia che le forze armate ucraine abbiano le capacità sul campo di battaglia di cui hanno bisogno sia per l’inverno che per difendere il proprio paese dalle future minacce russe”.

