E' successo nel nord del Paese asiatico: una frana ha provocato l'incidente

Quaranta operai sono rimasti intrappolati in un tunnel stradale crollato nel nord dell’India a causa di una frana. Sono bloccati da ormai una settimana e riescono a ricevere cibo e medicinali ogni due ore attraverso un tubo. Dei medici, inoltre, sono in constante contatto con loro per assicurarsi delle loro condizioni di salute. Nel frattempo i soccorritori continuano a scavare tra le macerie con delle macchine perforatrici nel tentativo di estrarli.

