Il corteo di Vox davanti alla sede del Psoe

Manifestazione del partito di ultradestra Vox davanti alla sede del Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) a Barcellona, nel giorno in cui Pedro Sanchez ha ricevuto l’investitura per formare il nuovo governo. Per i manifestanti l’accordo sull’amnistia è una frode legale e la considerano un colpo di Stato del Psoe.

