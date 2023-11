I due Paesi hanno concordato la ripresa dei contatti diretti tra i rispettivi apparati militari

Con Xi Jinping “abbiamo fatto importanti progressi“. Lo ha detto il presidente statunitense Joe Biden nella conferenza stampa seguita al vertice con il leader cinese. Il presidente Usa ha citato la ripresa della lotta ai narcotici, in particolare il fentanyl, con l’accordo per “azioni per ridurre significativamente il flusso di componenti chimici e pillole” dalla Cina. Usa e Cina hanno concordato la ripresa dei contatti diretti tra i rispettivi apparati militari, ha aggiunto inoltre il presidente statunitense. Questa decisione, ha detto Biden, è di “importanza critica”.

Biden: “Xi è un dittatore? In un certo senso lo è”

“Conosco l’uomo, conosco il suo modus operandi. Abbiamo dei disaccordi ma lui è stato sincero”. Lo ha detto Joe Biden al termine della conferenza stampa seguita al faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping in California. Ma continua a dire che Xi è un dittatore… gli fanno notare in conferenza stampa. “In un certo senso”, ha risposto Biden. “Guarda, è un dittatore nel senso che è uno che governa un paese che è un paese comunista basato su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra”, ha risposto Biden.

Biden a Xi: “Fate pressioni su Teheran”

La Cina ha già parlato all’Iran dei rischi di un’escalation in medioriente. E’ quanto ha riferito il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, durante l’incontro bilaterale tra Joe Biden e Xi Jinping, secondo quanto riferito da un alto funzionario della Casa Bianca. Il presidente Usa ha sollevato la questione dell’Iran col leader cinese, parlando dell’attuale crisi nella regione. I due leader hanno anche avuto uno scambio “sostanziale” su Taiwan e Xi, ha riferito il funzionario, ha detto che la questione dell’isola è la più rilevante e potenzialmente pericolosa nei rapporti tra Washington e Pechino. Xi ha anche affermato di preferire come soluzione quella di una risoluzione pacifica, ma non ha escluso del tutto l’uso della forza, mentre Biden ha ribadito la posizione Usa per il mantenimento della pace e della stabilità nella regione.

Taiwan, Biden: “A Xi ribadito nostra politica di un’unica Cina”

A Xi Jinping “ho ribadito” che “manterremo l’accordo sulla politica di un’unica Cina e che non cambierà”. Lo ha detto il presidente Joe Biden, riferendo del suo incontro con il leader cinese Xi Jinping in merito al tema Taiwan.

Casa Bianca: “Tra Biden e Xi scambio molto diretto su varie questioni”

Tra Joe Biden e Xi Jinping ci sono stati degli scambi “molto diretti” su una serie di questioni. Lo ha riferito un alto funzionario dell’Amministrazione Usa citato dalla Cnn. Durante i colloqui, il leader cinese si è tra l’altri lamentato della retorica sulla Cina all’interno degli Stati Uniti. Xi ha anche lamentato il “contenimento tecnologico” che gli usa starebbero attuando nei confronti della Cina, in riferimento alle restrizioni nelle esportazioni di tecnologie sensibili. Biden, dal canto suo, ha lamentato le restrizioni alle aziende Usa che operano in Cina e ha chiesto maggiore trasparenza riguardo all’ampliamento dell’arsenale nucleare cinese. I due leader hanno però concordato di collaborare sul fronte dell’Intelligenza Artificiale.

