Il dottor Amjad Al-Dawahidi: "Non abbiamo posto per i malati, credete davvero che potremmo ospitare altre persone?

Negli ospedali della Striscia di Gaza “non ci sono membri di Hamas o centrali operative” dell’organizzazione, “è solo propaganda da parte di Israele“. Il dottor Amjad Al-Dawahidi, manager con funzione di coordinamento della Mezzaluna rossa palestinese, ne è sicuro. Il medico parla a LaPresse dalla zona sud della regione, dove nelle strutture ospedaliere ancora funzionanti vengono accolte le persone in fuga da Gaza City. “Gli ospedali sono pieni e non abbiamo posto per i malati, li stiamo curando per terra. Credete davvero che potremmo ospitare altre persone?“, aggiunge, escludendo totalmente dunque la presenza di miliziani nei nosocomi palestinesi.

Decine di casi di colera tra i bambini

Ma il dottor Al-Dawahidi parla anche della situazione umanitaria sempre più tragica nella regione: “Ci sono decine di casi di colera fra i bambini a causa dell’acqua non potabile e ce ne aspettiamo molti altri”, dichiara a LaPresse. “A questi – spiega – si aggiungono centinaia di casi di minori affetti da forme severe di gastroenterite“.

