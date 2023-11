Le Idf lanciano "operazione mirata" all'interno dell'ospedale al-Shifa. Hamas "Biden e Netanyahu responsabili di crimini di guerra"

Nuova giornata di combattimenti tra l’esercito israeliano e Hamas, con l’Idf che ha lanciato nella notte una “operazione mirata” all’ospedale al-Shifa di Gaza, da molti considerato il luogo in cui, nella rete di cunicoli sottostante, l’organizzazione islamista conduce le sue operazioni. Scambio di accuse tra Hamas, che accusa di “crimini di guerra” anche il presidente statunitense Joe Biden, considerato “responsabile” dei raid sull’ospedale al pari di Israele, e il governo Netanyahu, che ribalta le accuse sui palestinesi. IN AGGIORNAMENTO

06:54 Ok di Israele a carburante a Gaza per camion Onu

Israele ha dato il suo ok a far entrare nella Striscia di Gaza 24.000 litri di carburante diesel destinati al funzionamento dei camion utilizzati dalle Nazioni Unite per le proprie operazioni umanitarie. Lo hanno annunciato ieri due funzionari israeliani e una fonte umanitaria, come riporta Haaretz. Questa sarà la prima volta dall’inizio della guerra che Israele accetterà di consentire l’ingresso di carburante a Gaza. Il carburante è destinato solo ai camion delle Nazioni Unite e non agli ospedali, ha aggiunto la fonte, secondo cui gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sull’Onu affinché accettasse il carburante.

06:27 Direttore ospedali Gaza: “Perquisito seminterraneo al-Shifa”

Il dottor Munir al-Bursh, direttore generale degli ospedali nella Striscia di Gaza, ha affermato che le forze israeliane hanno perquisito questa mattina il seminterrato dell’ospedale al-Shifa a Gaza City. Parlando ad Al Jazeera, ha aggiunto che le forze israeliane sono entrate anche nei reparti chirurgici e di emergenza situati all’interno del complesso ospedaliero.

06:23 Netanyahu: “Noi non prendiamo di mira i civili, Hamas sì”

“Non è Israele a prendere deliberatamente di mira i civili, ma Hamas che ha decapitato, bruciato e massacrato i civili nei peggiori orrori perpetrati sugli ebrei dopo l’Olocausto”. È quanto scrive il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un post sul social X. “Mentre Israele fa di tutto per tenere i civili lontani dal pericolo, Hamas fa di tutto per tenerli in pericolo”, aggiunge, “Israele offre ai civili di Gaza corridoi umanitari e zone sicure, Hamas impedisce loro di uscire sotto la minaccia delle armi”. E conclude: “È Hamas, non Israele, a dover rispondere di aver commesso un doppio crimine di guerra: colpire i civili e nascondersi dietro di loro”.

06:19 Medico al-Shifa: “Tank israeliani in campus ospedale”

“Abbiamo visto i carri armati e i bulldozer nel campus del centro ospedaliero”. È quanto racconta ad Al Jazeera Mokhallalati, medico nell’ospedale al-Shifa di Gaza City in cui nella notte hanno fatto irruzione le truppe israeliane. “Gli spari sono ancora forti e sentiamo esplosioni ovunque”, ha aggiunto, “non sappiamo cosa ci faranno. Non sappiamo se uccideranno le persone o le terrorizzeranno. Sappiamo che tutta la propaganda è menzogna, e loro sanno quanto noi che non qui c’è nulla”.

06:14 Hamas: “Biden responsabile raid Israele a ospedale al-Shifa”

Hamas ha affermato di ritenere Israele e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, pienamente responsabili delle implicazioni del raid dell’esercito israeliano all’ospedale di al-Shifa a Gaza City. Lo riporta Al Jazeera. Hamas ha anche definito l’operazione un “crimine barbaro contro una struttura medica protetta dalla Quarta Convenzione di Ginevra”. “L’occupazione israeliana e tutti coloro che hanno collaborato con essa per uccidere bambini, pazienti e civili innocenti saranno ritenuti responsabili”, si legge in una nota del gruppo palestinese. “L’adozione da parte della Casa Bianca e del Pentagono della falsa narrativa israeliana secondo cui la resistenza utilizza il Centro medico al-Shifa per ragioni militari”, ha aggiunto, “ha costituito il via libera per Israele a commettere ulteriori massacri contro i civili e a rimuoverli con la forza dal nord al sud per continuare il piano di occupazione volto a sfollare la nostra gente”.

06:08 Ministro Gaza: “A ospedale al-Shifa crimini contro umanità”

Il ministro della Sanità palestinese, Mai Al-Kaila ha affermato che l’esercito israeliano nell’ospedale di al-Shifa “sta commettendo un nuovo crimine contro l’umanità, il personale medico e i pazienti”. Lo riporta l’agenzia Wafa. Al-Kaila, in un breve comunicato stampa rilasciato all’alba, ha detto di ritenere “le forze di occupazione pienamente responsabili della vita del personale medico, dei pazienti e degli sfollati nel complesso” ospedaliero.

01:39 Israele: “Operazione mirata all’interno dell’ospedale”

L’esercito israeliano ha affermato di essere entrato nell’ospedale Shifa di Gaza, luogo di una lunga situazione di stallo. Secondo le autorità israeliane Hamas nasconde operazioni militari nella struttura. L’esercito ha annunciato che sta effettuando “un’operazione precisa e mirata contro Hamas in un’area specifica” nell’ospedale. Non ha fornito ulteriori dettagli ma ha precisato che stava adottando misure per evitare danni ai civili. “L’ospedale mette a repentaglio il suo status protetto dal diritto internazionale”, ha affermato.

