Il segretario generale della Nato: "Negoziati con Putin? Quando capirà che non vincerà"

“Mi aspetto che l’incontro affronterà anche la situazione in Ucraina. Continuano gli intensi combattimenti, la situazione sul campo è difficile, e ciò rende ancora più importante sostenere e intensificare il nostro sostegno all’Ucraina perché non possiamo permettere che Putin vinca. L’Ucraina deve prevalere come nazione sovrana e indipendente in Europa ed è nel nostro interesse sostenere l’Ucraina”. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo al Consiglio Ue Difesa.

Stoltenberg: “Negoziati quando Putin capirà che non vincerà”

“Le guerre sono imprevedibili, nessuno può dire come e quando finirà (la guerra in Ucraina). Quello che possiamo dire è che la probabilità di un negoziato accettabile aumenta quanto maggiore è il sostegno militare che forniamo all’Ucraina, perché finora non abbiamo visto alcuna reale volontà di Putin di negoziare un’ipotesi accettabile per l’Ucraina. Quindi l’unico modo per arrivarci è convincere il presidente Putin che non vincerà sul campo di battaglia”, ha aggiunto Stoltenberg. “E l’unico modo per arrivarci è rafforzare la capacità di fornire sostegno. Quindi, se si vuole negoziare una soluzione, il modo per raggiungerla è sostenere l’Ucraina”, ha ribadito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata