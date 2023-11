A darne notizia è stato il Comando europeo degli Stati Uniti: l'incidente è avvenuto durante un'esercitazione

Cinque militari statunitensi sono morti in un incidente aereo a causa dello schianto dell’elicottero su cui si trovavano durante una missione di addestramento di routine nel Mar Mediterraneo orientale. Lo riferiscono funzionari americani. Tutti e cinque i membri dell’equipaggio a bordo sono deceduti sul colpo. Sulle cause dello schianto del velivolo, avvenuto venerdì scorso, è stata aperta una inchiesta.

Il velivolo, un MH 60, era impegnato – secondo le fonti ufficiali – in una esercitazione di rifornimento e per cause da stabilire si è schiantato in mare in un’area a sud delle coste cipriote. Il mezzo coinvolto nell’incidente era parte del 160th Special Operation Aviation Regiment, noto anche come Night Stalkers, protagonista del blitz che portò all’uccisione di Osama bin Laden: reparto dotato di elicotteri con caratteristiche particolari e utilizzati per le incursioni dei commandos.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata