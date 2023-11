Nella zona in corso combattimenti: la struttura allo stremo

Le immagini dal satellite dell’area dell’ ospedale Al-Shifa di Gaza Gity, dove sono in corso violenti combattimenti tra esercito israeliano e uomini di Hamas, mostrano la devastazione dell’area. La struttura è in difficoltà per la mancanza di carburante. Il ministero della Sanità controllato da Hamas afferma che nelle ultime ore è salito a 7 il numero dei neonati prematuri morti per assenza di cure e a 27 quello dei pazienti adulti deceduti. Secondo l’Onu anche le infrastrutture dell’ospedale sono state danneggiate, tra cui un impianto di generazione di ossigeno, serbatoi d’cqua e un pozzo, il reparto di maternità e una struttura cardiovascolare. L’Idf accusa Hamas di aver impedito la fornitura di carburante da parte delle truppe israeliane all’ospedale.

