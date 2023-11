Il presidente francese: "Non c'è un modello che dovrebbe essere deciso per l'intero pianeta"

Al via a Parigi la sesta edizione del Forum della pace. Intervenendo ad un panel durante l’evento, il presidente francesce Macron, padrone di casa, ha affermato che il “Patto di Parigi per i popoli del mondo” è stato progettato per evitare che le nazioni debbano “scegliere tra la lotta contro la disuguaglianza e la preservazione del pianeta, del suo clima e della biodiversità”. “In secondo luogo, la strada deve essere scelta sovranamente da ogni nazione. Non esiste un modello che possa essere deciso per l’intero pianeta da Washington, Bruxelles, Londra o qualsiasi altra capitale del nord”, ha aggiunto il capo dell’Eliseo.

