Il video dell'Università immortala il raro incontro

I ricercatori dell’Istituto di biologia marina delle Hawaii hanno avvistato uno squalo balena di quasi 10 metri a un miglio dalla baia di Kāne’ohe. Si tratta dell’esemplare più grande al mondo. Lo straordinario avvistamento mentre rientravano in porto: Mark Royer, uno dei ricercatori dell’Università, incuriosito dagli uccelli marini che volavano sopra quella che sospettavano essere una palla di esche è entrato in acqua e con grande sorpresa si è trovato davanti lo squalo balena. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

