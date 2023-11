Luis Manuel era stato rapito dall'Esercito di Liberazione Nazionale il 28 ottobre scorso

Il padre dell’attaccante del Liverpool Luis Díaz è stato rilasciato giovedì 9 novembre. Luis Manuel era stato rapito il 28 ottobre dai membri dell’Esercito di Liberazione Nazionale nella cittadina di Barrancas, in Colombia. Si è trattato di 12 giorni di calvario per la famiglia Díaz e per lo stesso attaccante sudamericano. Inizialmente anche la madre del calciatore 26enne, Cilenis Marulanda, era finita nelle mani dei rapitori. La polizia, tuttavia, era riuscita a salvarla in poco tempo, istituiendo numerosi posti di blocco attorno alla cittadina di 40mila abitanti che si trova al confine tra Colombia e Venezuela. Le immagini mostrano il ritorno a casa di Luis Manuel Díaz, accolto dai familiari e amici che sono scoppiati in lacrime.

