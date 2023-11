Le forze di terra si avvicinano alla città

Veicoli militari israeliani sono stati visti in movimento al confine con la Striscia di Gaza, mentre le forze di terra israeliane si avvicinano alla città di Gaza. Gli scontri tra il gruppo militante di Hamas che controlla l’enclave palestinese assediata e l’esercito israeliano si sono intensificati intorno alla sua città più grande. Altrove sono in corso negoziati per raggiungere un cessate il fuoco umanitario di tre giorni a Gaza in cambio del rilascio di una dozzina di ostaggi detenuti da Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata