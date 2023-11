Centinaia le persone davanti alla sede Psoe in centro

Continuano le proteste a Madrid contro il premier ad interim Pedro Sanchez e il negoziato portato avanti con gli indipendentisti catalani per una loro amnistia. Diverse centinaia di persone si sono riunite martedì sera davanti alla sede del Psoe in Calle Ferraz urlando slogan contro Sanchez e contro l’amnistia, e sventolando bandiere della Spagna. Alcuni hanno esposto bandiere franchiste. Molti i giovani presenti, alcuni a volto coperto. Gli agenti hanno chiuso l’accesso di diverse strade per impedire ai dimostranti di avvicinarsi alla sede del Psoe. Una parte dei manifestanti ha attraversato il centro della città cercando di raggiungere la sede del Congresso dei deputati che è stata però blindata dalla polizia. Il corteo è passato anche lungo la Gran Vía creando disagi per il traffico.

