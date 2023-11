Il presidente Biden: "Protette le libertà fondamentali e la democrazia"

Gli elettori dell’Ohio hanno approvato un emendamento costituzionale che garantisce l’accesso all’aborto. Una vittoria per i sostenitori di questo diritto da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la sentenze ‘Roe vs Wade’ l’anno scorso. L’Ohio è diventato il settimo stato in cui gli elettori hanno deciso di proteggere l’accesso all’aborto. I sondaggi pubblici mostrano che circa due terzi degli americani sostengono che l’interruzione di gravidanza dovrebbe essere generalmente legale nelle prime fasi della gravidanza, un sentimento che è stato sottolineato sia negli Stati democratici che in quelli profondamente repubblicani.

“Stasera gli americani hanno votato ancora una volta per proteggere le loro libertà fondamentali e la democrazia ha vinto” ha scritto su ‘X’ il presidente americano Joe Biden commentando l’esito della votazione. “Gli abitanti dell’Ohio e gli elettori di tutto il Paese hanno respinto i tentativi da parte dei repubblicani del ‘Maga’ di imporre divieti estremi di aborto che mettono a repentaglio la salute e la vita delle donne e minacciano di criminalizzare medici e infermieri per aver fornito assistenza sanitaria. Questo programma estremo e pericoloso non è in sintonia con la stragrande maggioranza degli americani”, ha aggiunto. “La mia amministrazione continuerà a proteggere l’accesso alle cure per la salute riproduttiva e chiederà al Congresso di ripristinare una volta per tutte le tutele della sentenza ‘Roe vs Wade’ nella legge federale”, ha concluso Biden.

Tonight, Americans once again voted to protect their fundamental freedoms – and democracy won. In Ohio, voters protected access to reproductive health in their state constitution. Ohioans and voters across the country rejected attempts by MAGA Republican elected officials to… — President Biden (@POTUS) November 8, 2023

