I palestinesi sono rimasti vittime dei massicci bombardamenti notturni di Israele

Molte persone rimaste ferite dai raid israeliani su Gaza City sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia. I palestinesi sono rimasti vittime dei massicci bombardamenti notturni che l’aviazione di Israele ha scatenato su Gaza City. Una mossa che dovrebbe preparare l’ingresso dei soldati nei territori palestinesi, dopo che la città è stata circondata dalle forze dello Stato ebraico. I palestinesi hanno tenuto un funerale di massa per le decine di persone uccise il giorno prima negli attacchi nel sud, dove Israele ha detto ai civili di cercare rifugio nonostante abbia continuato a colpire obiettivi in tutta l’enclave costiera.

