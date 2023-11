Scossa di magnitudo 5.6, il bilancio parla di 128 morti e decine di feriti

Sono almeno i 128 morti e decine di feriti causati dal terremoto di magnitudo 5.6 che ha colpito il nordovest del Nepal poco prima della mezzanotte di venerdì. Lo comunicano le autorità, secondo cui il numero è destinato ad aumentare. Le comunicazioni sono interrotte con molte località. Sono entrati in azioni elicotteri, con a bordo personale sanitario e medicinali, e squadre di terra per soccorrere i feriti e ripulire le strade e i sentieri di montagna bloccati dalle frane provocate dal terremoto. Anche il primo ministro Pushpa Kamal Dahal, che guidò la ribellione comunista contro il governo nel 1996-2006 e iniziata proprio nei distretti colpiti dal terremoto, si è recato sul posto in elicottero con un team di medici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata