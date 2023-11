Nel bombardamento sono morte 15 persone, circa 60 quelle ferite

Almeno 15 persone sono state uccise e 60 ferite a causa del bombardamento contro il convoglio di ambulanze all’esterno dell’ospedale di Shifa, il più grande presente nella Striscia, come riferito dal portavoce del ministero della Sanità Ashraf al-Qidra. L’attacco è avvenuto dopo che Israele aveva affermato che Hamas aveva un centro di comando presso la struttura – una dichiarazione che non può essere verificata in modo indipendente e che Hamas e i funzionari dell’ospedale negano. Il bombardamento è avvenuto mentre i mezzi di soccorso stavano trasportando feriti verso il sud di Gaza hanno affermato i direttori delle strutture sanitarie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata