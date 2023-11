Il segretario di Stato Usa incontrerà il premier Netanyahu

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Tel Aviv dove sono previsti nuovi colloqui con il premier israeliano Benjamin Netanyahu in merito alla guerra con Hamas. Per Blinken è il terzo viaggio in Israele in meno di un mese da quando è scoppiato il conflitto dopo gli attacchi mortali di Hamas del 7 ottobre. Blinken visiterà anche la Giordania e potrebbe fare ulteriori soste nella regione durante il fine settimana prima di recarsi in Asia all’inizio della prossima settimana. Il presidente Usa Joe Biden ha chiesto una “pausa umanitaria” nei combattimenti per organizzare l’evacuazione dei cittadini palestinesi e degli stranieri ancora intrappolati a Gaza

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata