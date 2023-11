Nel Paese un'occasione molto sentita per stare in famiglia

Milioni di filippini si sono riuniti nei cimiteri di tutto il Paese per osservare la tradizione annuale di visitare le tombe dei loro cari defunti in occasione del giorno di Ognissanti. I visitatori della capitale Manila hanno sfidato il caldo portando fiori e candele da collocare sulle tombe dei loro cari defunti. Nel Paese, da generazioni, il giorno di Ognissanti, rappresenta un’occasione simbolica per riunire la famiglia.

