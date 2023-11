Erano nella capitale greca per partecipare alla commemorazione di Giorgos e Manolis, due militanti di Alba Dorata

Una delegazione di CasaPound Italia, composta da 21 persone, è stata fermata all’atterraggio ad Atene dalle forze dell’ordine locali. Lo rende noto la stessa CasaPound in una nota in cui specificano che i 21 si erano recati nella capitale greca per partecipare alla commemorazione di Giorgos e Manolis, due militanti di Alba Dorata, rimasti uccisi in uno scontro a fuoco fuori da una sezione del movimento di estrema destra nel 2013. I militanti – fa sapere ancora CasaPound – sono stati condotti in questura in attesa di ricevere spiegazioni sull’arresto.

