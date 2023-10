Ad Auckland la manifestazione a supporto dello Stato ebraico

In una manifestazione organizzata dalla Indigenous Coalition, un’associazione internazionale in supporto di Israele, ad Auckland la comunità maori e quella ebraica hanno manifestato a sostegno dello Stato ebraico, impegnato nel conflitto con Hamas. I nativi della Nuova Zelanda hanno messo in scena la tradizionale danza Haka, resa celebre in tutto il mondo dalla squadra nazionale di rugby neozelandese degli All Blacks.

