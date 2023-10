Il ministro: "Sopravvivenza Israele legata a sua capacità di deterrenza"

“Gli europei non si illudano, la guerra purtroppo sarà lunga. Israele sta facendo quello che ha detto da giorni di voler fare. Andranno avanti. Vedremo quali potranno essere le conseguenze politiche”. Così in una intervista alla Stampa il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Certo Israele non è Hamas. La reazione, per quanto dura, è la reazione di uno Stato democratico e di diritto che vuole colpire i terroristi di Hamas, non la popolazione palestinese. A chi in questi giorni mi dice che Israele diventa come Hamas rispondo: se Hamas avesse avuto in questi anni il potenziale bellico di Israele, Israele non esisterebbe più e non ci sarebbe più un ebreo in Palestina”, ha aggiunto.

“Finora non abbiamo ancora visto bene cosa è accaduto” a Gaza “perché è stato paralizzato l’accesso a Internet. Israele ha bloccato tutto con un attacco cyber fortissimo, ma credo che nelle prossime ore dobbiamo attenderci un’intensa attività social da parte di Hamas e dei gruppi palestinesi e arabi ad essi collegati”, ha proseguito. “E sappiamo tutti che le guerre si combattono anche con i social”, ha aggiunto.

“Chiunque conosca Israele, avendo visto i massacri di civili inermi, sapeva che la reazione sarebbe stata durissima. Israele ha la necessità di mostrare la sua forza perché la sua stessa sopravvivenza è legata alla capacità di deterrenza nei confronti di vicini ostili, che, dalla sua nascita, lo vogliono distruggere”, ha sottolineato Crosetto. “Gli israeliani hanno messo in conto il fatto che pagheranno un prezzo altissimo, umano e mediatico”, ha proseguito Crosetto, per il quale “gli ostaggi sono un’ossessione soprattutto di noi occidentali. Un’ossessione che ci serve per mostrare che noi conserviamo ancora un senso di umanità, quella che Hamas non ha. E ci serve per mostrare un ramoscello di ulivo verso Israele”.

