L'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica a LaPresse: "Operazione militare potrebbe durare mesi"

La reazione di Israele all’attacco del 7 ottobre non si fermerà fino a quando la Striscia di Gaza non sarà completamente ripulita da Hamas. Lo afferma a LaPresse il generale Dino Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e attualmente presidente della fondazione Icsa. “Israele è costretto a reagire a questa aggressione che ha subito e storicamente ha sempre reagito in maniera perentoria. Quello che contraddistingue l’operazione odierna sono le dimensioni. Il loro obiettivo è quello di ripulire la Striscia da Hamas – stiamo parlando di 17/20mila persone -, ci sarà inevitabilmente un grande spargimento di sangue, anche israeliano”, ha affermato il militare, aggiungendo: “Credo che vogliano dividere la Striscia in aree, cercando per quanto possibile di far evacuare i civili, per poi bonificarle una per una. È un’azione militare classica di certi contesti”.

“Operazione militare Israele può durare mesi”

Per quanto riguarda la durata possibile delle operazioni militari, Tricarico ha detto: “L’operazione militare nella Striscia di Gaza può durare dei mesi, anche se Israele non ha molto tempo da perdere. Nell’esercito sono stati richiamati migliaia di riservisti e questo a lungo termine può avere ripercussioni importanti sulla società e sull’economia, alla quale viene sottratta forza lavoro”. E aggiunto: “Chi attacca deve avere bene in mente che le sue perdite saranno superiori a chi si difende. Israele è senza dubbio meglio armato e le sue truppe possono contare sulla copertura aerea, ma dovranno combattere nei centri urbani e nei cunicoli“.

“In Libano succederà cosa decide l’Iran”

In merito a un eventuale allargamento del conflitto fra Israele e Hamas al Libano, infine, “bisognerà vedere quali saranno i prossimi passi che vorrà compiere Hezbollah“, afferma Tricarico, aggiungendo: “in Libano accadrà quanto vorranno gli iraniani“. Secondo il militare “a ora, a parte i proclami, la situazione pare tutto sommato ancora abbastanza tranquilla“.

