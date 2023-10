Il premier canadese Trudeau: "Scioccato e triste, grazie per tutte le risate"

Dai social arriva il dolore di Hollywood e il mondo della tv statunitense per la morte di Matthew Perry, noto per il suo Chandler Bing in ‘Friends‘, morto sabato a 54 anni. Diversi i volti noti che hanno espresso il loro cordoglio, a iniziare da Maggie Wheeler, l’attrice che interpretò la fidanzata di Chander, Janice, nella serie tv. “Che perdita. Mancherai al mondo, Matthew Perry. La gioia che hai portato a così tante persone nella tua vita troppo breve continuerà a vivere. Mi sento davvero benedetta da ogni momento creativo che abbiamo condiviso”, ha scritto l’attrice postando una immagine di loro sul set.

“Ho il cuore spezzato per la morte prematura di mio ‘figlio’, Matthew Perry. La perdita di un giovane attore così brillante è uno shock. Il mio affetto e condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia, in particolare a suo padre, John Bennett Perry, con cui ho lavorato su Flamingo Road e Falcon Crest”, ha scritto su X Morgan Fairchild che nella serie interpretata la madre di Chandler.

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr — Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023

“Il mio più vecchio amico. Tutti noi amavamo Matthew Perry, e io in particolare. Ogni giorno. Lo amavo incondizionatamente. E lui me. E sono distrutta. Ho il cuore spezzato. Sogni d’oro Matt. Sogni d’oro” ha scritto invece l’attrice Selma Blair postando una loro foto su Instagram.

In molti ricordano il libro ‘Friends, amanti e la Cosa Terribile‘, edito in Italia da La Nave di Teseo, con la prefazione di Lisa Kudrow, Phoebe nella serie, in cui racconta la sua lotta con le dipendenze da alcol e droga. “Questo è devastante. Il tuo libro mi ha toccato così tanto. Le persone che nessuno vede e che per lo più vengono buttate via. Era un regalo. Al di là della gioia che hai portato a molti, il tuo cuore regnava supremo. Riposa bene… sappi che hai portato l’amore”, ha scritto l’attrice Viola Davis.

“Matty era sempre la persona più divertente nella stanza. E il PIÙ GENTILE. Era gentile. Matty, ricordi quando andavamo a giocare a bingo in quella chiesa nella valle? Mi hai fatto ridere di quel tipo di risata dolorosa. Una risata da piangere. Mi hai fatto piangere-ridere. Le mie condoglianze a tutti coloro che lo amavano”, ha scritto Alyssa Milano che ha recitato con lei nel film ‘Dance ’till Dawn’.

Trudeau: “Scioccato e triste, grazie per tutte le risate”

“La notizia della scomparsa di Matthew Perry è scioccante e triste. Non dimenticherò mai i giochi che facevamo in cortile a scuola, e so che le persone in tutto il mondo non dimenticheranno mai la gioia che ha portato loro. Grazie per tutte le risate, Matthew. Eri amato e ci mancherai”. Così in un post su X il premier canadese Justin Trudeau che conosceva l’attore, morto a 54 anni,

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

