L'esercito israeliano: "Uccisi terroristi palestinesi"

(LaPresse) L’esercito israeliano ha diffuso nuovi video delle operazioni di terra nella parte nord della Striscia di Gaza in cui si vedono militari sul terreno e tank in azione. L’Idf ha fatto sapere di “aver ucciso diversi terroristi e di averne feriti altri”. In un episodio i soldati hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con militanti di Hamas usciti dal tunnel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata