Un corteo coloratissimo con oltre 170 mila persone ha attraversato la città

Oltre 176.000 persone hanno sfilato per le strade della città di Taipei per il Taiwan Pride 2023. Il corteo di quest’anno, come sempre coloratissimo, è il 21esima dal primo evento del 2003, quando parteciparono meno di 200 persone. La folla ha marciato in allegria con un sottofondo musicale techno. Alla sfilata hanno partecipato anche i bambini delle scuole con i loro genitori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata