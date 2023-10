Incontro al Quirinale con l'omologo finlandese Niinistö

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il suo omologo finlandese Sauli Niinistö. L’incontro, come ha sottolineato il Capo dello Stato, era previsto tre anni fa, ma è stato rimandato a causa della pandemia. “In questi tre anni il mondo è cambiato ed è cambiato in peggio, molto più che per la pandemia per sciagurati comportamenti umani, per l’aggressione della Russia in Ucraina e per l’atto terroristico di Hamas che ha innescato una spirale di violenza che speriamo si possa fermare”, ha detto Mattarella. “Abbiamo parlato della sciagurata aggressione della Russia all’Ucraina e della necessità che rimanga un sostegno fermo e costante a Kiev, sotto ogni profilo, perché in questo modo si difende la pace”, ha aggiunto il Capo dello Stato. “In Medioriente c’è l’esigenza che si eviti che si infiammi ulteriormente, bisogna evitare una escaltion di violenza, la strada pur difficile è una soluzione condivisa e serena”, ha sottolineato Mattarella.

