Il premier al confine Nord: "Anche lo Stato del Libano ne subirebbe le conseguenze"

Benjamin Netanyahu ha minacciato oggi ”conseguenze distruttive per gli Hezbollah e per il Libano” se la milizia filo-iraniana decidesse di scatenare una guerra piena contro Israele. ”Ancora non sappiamo se gli Hezbollah siano intenzionati ad andare ad un conflitto totale “, ha detto il premier dello Stato ebraico durante un sopralluogo al confine nord. “Se lo facessero, proverebbero poi nostalgia per la guerra del 2006. Sarebbe per loro un errore fatale. Noi li colpiremmo allora con una potenza che nemmeno si immaginano, con conseguenze distruttive per loro e per lo Stato del Libano”.

