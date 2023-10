Così il presidente Usa: "Israeliani e i palestinesi meritano ugualmente di vivere in pace"

Joe Biden ribadisce l’importanza di continuare a perseguire la soluzione dei due Stati in Medio Oriente parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca. “In Israele, per quanto sia difficile, non possiamo rinunciare alla pace – ha detto il presidente Usa – Non possiamo rinunciare alla soluzione dei due Stati. Israele e i palestinesi meritano ugualmente di vivere in sicurezza, dignità e pace”.

