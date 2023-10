Il presidente della Repubblica Popolare: "Evitare che conflitto si espanda"

La Cina è pronta a collaborare con l’Egitto “per assicurare una maggiore stabilità” al Medioriente e al mondo. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, incontrando a Pechino il premier del Paese africano, Mostafa Madbouly. Lo riporta Xinhua. Xi ha ribadito la linea cinese di un cessate il fuoco che fermi la guerra in tempi brevi e ha evidenziato come sia fondamentale evitare che “il conflitto si espanda o vada fuori controllo causando una grave crisi umanitaria”. Per Xi la soluzione definitiva per risolvere il conflitto israelo-palestinese è quella dei ‘due Stati’, con la creazione di uno stato palestinese indipendente. La Cina, ha aggiunto Xi, “apprezza l’importante ruolo svolto dall’Egitto nel tentare di mitigare la situazione e sostiene gli sforzi dell’Egitto per aprire corridoi umanitari”. Pechino, ha concluso, “è disposta a rafforzare il coordinamento con l’Egitto e i paesi arabi per facilitare una soluzione globale, giusta e duratura della questione palestinese il prima possibile”.

