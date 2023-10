Nelle scorse ore le forze armate israeliane (Idf) hanno condotto operazioni nella Striscia di Gaza per raccogliere informazioni sulle condizioni degli ostaggi. Lo ha detto il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari. Lo riporta Haaretz. Hagari ha riferito che un esponente di Hamas che stava rientrando nella Striscia è stato arrestato ieri in territorio israeliano ed stato posto in custodia per essere interrogato. “L’obiettivo di ripulire l’area non è ancora finito”, ha affermato Hagari. Secondo Al Jazeera, che cita fonti palestinesi, in uno dei raid sarebbe rimasto ucciso Jehad Mheisen, capo delle forze di Sicurezza nazionali di Hamas a Gaza. Nel corso dell’attacco sarebbero deceduti anche altri membri della sua famiglia.

