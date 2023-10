Il ministro degli Esteri di Mosca in visita ufficiale a Pyongyang

“Apprezziamo molto il vostro sostegno fondamentale e inequivocabile alle azioni della Russia in relazione all’operazione militare speciale in Ucraina e il vostro sostegno al riconoscimento dell’ingresso delle regioni di Donetsk, Lugansk , Zaporozhye e Kherson nella Federazione Russa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov durante un ricevimento ufficiale a Pyongyang, capitale della Corea del Nord, dove si trova in visita ufficiale. Lo riporta Ria Novosti.

