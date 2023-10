Il ministro degli Esteri: "Viviamo giornate drammatiche, inaccettabili gli attacchi a civili inermi"

“Non c’è nessuna possibilità di dialogo con Hamas, che è un’organizzazione terroristica e che non va confusa con popolo palestinese”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della conferenza ‘Security and Defence days’ della Fondazione De Gasperi. “Hamas usa i palestinesi come scudo umano e quando” è arrivato l’ordine di evacuare Gaza – ha aggiunto – “invitavano i palestinesi a rimanere”.

“Viviamo giornate drammatiche, abbiamo visto la tragedia di un ospedale civile bombardato ieri. È inaccettabile che si colpiscano vite umane di civili che sono inermi” aggiunge il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della conferenza ‘Security and Defence days’ della Fondazione De Gasperi. “La posizione dell’Italia è dalla parte dell’Occidente – ha aggiunto – della democrazia e della libertà. Siamo dalla parte dell’Ucraina e del diritto di Israele a esistere, perché nessuno può arrogarsi il diritto di cancellare Israele dalla carta geografica”.

Tajani: “Lavoriamo per far uscire italiani da Gaza”

“Lavoriamo per far uscire i 14-15 cittadini italiani che si trovano nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. Ma lì conta ciò che israeliani ed egiziani riescono a fare” ribadisce il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della conferenza ‘Security and Defence days’ della Fondazione De Gasperi. Di questo e della liberazione degli ostaggi, il ministro ha spiegato di aver parlato con i leader dei Paesi arabi. “Purtroppo uno dei tre italiani che non rispondevano all’appello, un italo palestinese, è morto. Il dna ce lo ha confermato”. Non tutti gli ostaggi, ha sottolineato, “sono nelle mani di Hamas ma diverse organizzazioni”.

Tajani: “Italia è per de-escalation ma condanna atti Hamas”

L’Italia “in sintonia con il G7 e l’Unione europea lavora per una de-escalation” in Medioriente, “ferma restando la condanna per gli atti di violenza perpetrati da Hamas su uomini, donne e bambini inermi” evidenzia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della conferenza ‘Security and Defence days’ della Fondazione De Gasperi.”Durante la mia visita al confine tra Israele e la Striscia di Gaza – racconta – ho visto cose che non avrei mai voluto vedere in vita mia”. Nello stesso tempo l’Italia, ha sottolineato, ha firmato “un documenti con i 27 Paesi dell’Ue perché la legittima azione di Israele contro Hamas rispetti il diritto internazionale ed eviti di colpire la popolazione civile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata