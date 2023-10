Il segretario delle Nazioni Unite al Forum sulla Via della Seta in Cina

Il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, partecipando a Pechino al Forum sulla Via della Seta, ha lanciato un appello per una tregua umanitaria a Gaza. “Chiedo un immediato cessate il fuoco umanitario per alleviare la terribile sofferenza umana a cui stiamo assistendo”, ha dichiarato Guterres davanti ai rappresentanti di circa 130 Paesi che partecipano al forum. Gli attacchi di Hamas contro Israele non giustificano una “punizione collettiva” della popolazione di Gaza, ha aggiunto il segretario generale dell’Onu.

