Il ministro degli Esteri: "Obiettivo è avere due popoli e due Stati"

“Abbiamo chiesto, da amici di Israele, di non avere una reazione sproporzionata e quindi di rispettare assolutamente il diritto internazionale. Siamo in prima fila, noi faremo la nostra parte, fermo restando che nessuno può arrogarsi il diritto di cancellare Israele dalla carta geografica. È una situazione certamente difficile, noi stiamo lavorando per la de-escalation“. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro a Monza con gli imprenditori di Assolombarda. “Dobbiamo fare in modo che la guerra non si allarghi al Libano – continua Tajani – che non ci siano interventi dell’Iran e che la situazione si calmi, fermo restando che nessuno può pensare di cancellare Israele dalla carta geografica. Questo è sicuramente inaccettabile. L’obiettivo è avere due popoli e due Stati“.

